Новый механизм России по продаже газа стал неприятным сюрпризом для США

Москва, 16 ноября. Запуск Российской Федерацией нового механизма по продаже газа стал неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов Америки.

Так, через новую платформу, которая была запущена в середине сентября текущего года, уже практически выполнен годовой план по продаже «голубого топлива». При этом, как полагают специалисты, плановые показатели на год будут перевыполнены в два раза.

К слову, первый аукцион по продаже природного газа «Газпром» провел в сентябре 2015 года. Тогда в компании упор делали на отладку механизмов, а не на самом факте дополнительных продаж.

Тем не менее, во время первого аукциона было продано 1,2 миллиардов кубов газа. В марте 2016 года во время второго аукциона было реализовано 420 млн кубометров. Во время третьего аукциона (зима 2016-17 годов) «Газпрому» удалось реализовать около двух млрд кубов газа.

Успехи по освоению новой площадки доказали руководству «Газпрома» перспективность этого проекта, на который впоследствии был сделан упор. Ведь на протяжении отопительных сезонов можно реализовывать дополнительные объемы газа и устранять с рынка конкурентов.

В 2018 году Москва начала торговать своим спотовым газом на собственной торговой площадке. Первоначальные планы «Газпрома» по таким продажам до конца года составляли чуть более одного млрд кубометров.

Однако по окончанию торгов во вторник оказалось, что за два неполных месяца электронная биржа «Газпрома» успел продать практически весь запланированный объем. Спрос меж делом на газ при этом значительно превысил ожидания.

Таким образом, российская газовая экспансия в Европу начала приобретать системный характер. Длинные газовые контракты «Газпрома» по-прежнему будут главным газовым аргументом Москвы, сообщает «Экономика сегодня».