В Сенате США предложили ввести санкции против Саудовской Аравии

Вашингтон, 16 ноября. Группа американских сенаторов предложила наказать Эр-Рияд за Йемен и убийство Хашукджи.

Шестеро американских сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Саудовской Аравии за политику, проводимую королевством.

«Данный законопроект — важный способ привлечь Саудовскую Аравию к ответственности за различные деяния в Йемене, а также за смерть Джамаля Хашукджи», — сообщил один из инициаторов, республиканец Линдси Грэм.

Предполагается, что в случае принятия пакета санкций будут введены запреты на продажу Эр-Рияду оружия, а также на дозаправку саудовских самолетов, наносящих удары по Йемену.

Напомним, ранее США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству Джамаля Хашукджи.

Хашукджи был убит 2 октября. Власти Саудовской Аравии признали факт убийства почти через 3 недели. Подозреваемыми по этому делу являются 18 человек. В Эр-Рияде заявили, что журналиста убили во время ссоры с сотрудниками консульства.

Как сообщает «Газета.ру», в США настаивали на проведении международного расследования по делу об убийстве Хашукджи, но Эр-Рияд выступил против этой инициативы.