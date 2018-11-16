Россиянка Бутина, арестованная в США, требует снять с себя обвинения

Вашингтон, 16 ноября. Гражданка РФ Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в шпионаже, утверждает, что выдвинутые против нее обвинения безосновательны.

Мария Бутина, которая продолжает находиться под арестом, заявила, что обвинительное заключение по ее делу нарушает принцип свободы слова, а отдельные пункты обвинения недостаточно различаются, так что нет никакого повода предъявлять их по отдельности. В связи с этим Бутина, считающаяся на родине политзаключенной, требует снять с нее все или часть обвинений в американском суде.

«Бутина заявляет, что обвинительное заключение строится на непрочной основе с точки зрения Конституции», — говорится в ходайтайстве, поданном адвокатами россиянки.

Как отмечает защита, обвинители не берут на себя смелость утверждать, что Мария Бутина — агент иностранной разведки или сотрудница российских спецслужб. Ей вменяется в вину лишь передача информации некоему «официальному лицу» в РФ в виде «впечатлений и надежд на улучшение российско-американских отношений», что позволило повесить на нее ярлык «агент Кремля» и заключить под стражу. Речь, между тем, шла лишь о приятельской переписке.

«Официальное лицо… не было ее работодателем, не платило ей, не требовало от нее добиваться улучшения отношений между двумя странами и никак не контролировало ее деятельность. Но если фантазии насчет будущей карьеры и болтовня о личных делах и надеждах на мирное строительство, например, с другом и старшим товарищем, который при этом является официальным лицом иностранного учреждения… делает ее иностранным агентом, тогда множество людей, сами того не зная, нарушают закон», — заявляют адвокаты Бутиной.

Россиянка Мария Бутина была арестована в США в середине июля по обвинению в якобы имевшей место работе незарегистрированным иностранным агентом. Девушке грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщал телеканал «360», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заключение Марии Бутиной произволом и потребовала от властей США прекратить издевательства над ней.