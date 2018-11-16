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Спорт

Черчесов стал рекордсменом сборной России по поражениям среди тренеров

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Черчесов стал рекордсменом сборной России по поражениям среди тренеров

Москва, 16 ноября. Наставник российских футболистов Станислав Черчесов стал рекордсменом сборной по поражениям среди тренеров.

Поражение нашей команды накануне вечером от сборной Германии со счетом 0:3 стало 11-м по счету проигрышем Черчесова на посту главного тренера. В целом же для специалиста это был 30-й матч в качестве рулевого сборной.

Как подсчитали футбольные эксперты, у нынешнего главного тренера российской команды по футболу 36,67% поражений. К слову по 10 поражений в своем «активе» имели Олег Романцев (из 60 матчей) и Гус Хиддинк (из 39 встреч).

Напомним, что матч Германия — Россия прошел в Лейпциге и закончился победой хозяев поля со счетом 3:0. Голами в составе немецкой команды отличились Лерой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.

Автор: Константин Терехов
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