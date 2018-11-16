Российские летчики примерили новые противоперегрузочные костюмы

Москва, 16 ноября. В России начались испытания новых противоперегрузочных костюмов для пилотов Су-57.

Пилоты российских истребителей пятого поколения Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы в ходе мероприятий по государственным испытаниям — об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителей оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Противоперегрузочные костюмы прошли много этапов заводских испытаний, и сейчас, можно сказать, находятся на завершающей стадии — этапе государственных летных испытаний», — заявил источник.

Противоперегрузочный костюм призван компенсировать нагрузку на организм человека, неизбежно возникающую при пилотировании современных боевых самолетов. Костюм обжимает части тела летчика, предотвращая потерю сознания в результате оттока крови от мозга. На испытания переданы пять комплектов высотно-компенсирующих костюмов, их будут тестировать около шести месяцев.

Помимо высотно-компенсирующих костюмов, безопасность пилотов Су-57 будет обеспечивать также новый комплекс средств спасения, в который входит катапультное кресло.

Напомим, Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, способный поражать цели как в воздухе, так и на земле.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на военного эксперта Виктора Баранца, Су-57 фактически является «подходом к машине будущего, к самолетам шестого поколения», которые будут представлять собой беспилотники, управляемые из командного пункта.