Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Российские летчики примерили новые противоперегрузочные костюмы

40
0 Оставить комментарий

Российские летчики примерили новые противоперегрузочные костюмы

Москва, 16 ноября. В России начались испытания новых противоперегрузочных костюмов для пилотов Су-57.

Пилоты российских истребителей пятого поколения Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы в ходе мероприятий по государственным испытаниям — об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителей оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Противоперегрузочные костюмы прошли много этапов заводских испытаний, и сейчас, можно сказать, находятся на завершающей стадии — этапе государственных летных испытаний», — заявил источник.

Противоперегрузочный костюм призван компенсировать нагрузку на организм человека, неизбежно возникающую при пилотировании современных боевых самолетов. Костюм обжимает части тела летчика, предотвращая потерю сознания в результате оттока крови от мозга. На испытания переданы пять комплектов высотно-компенсирующих костюмов, их будут тестировать около шести месяцев.

Помимо высотно-компенсирующих костюмов, безопасность пилотов Су-57 будет обеспечивать также новый комплекс средств спасения, в который входит катапультное кресло.

Напомим, Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, способный поражать цели как в воздухе, так и на земле.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на военного эксперта Виктора Баранца, Су-57 фактически является «подходом к машине будущего, к самолетам шестого поколения», которые будут представлять собой беспилотники, управляемые из командного пункта.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.