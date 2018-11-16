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Экономика

В Сбербанке рассказали, сколько платежей по картам проводят россияне

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В Сбербанке рассказали, сколько платежей по картам проводят россияне

Москва, 16 ноября. В пресс-службе Сбербанка России рассказали, сколько платежей по банковским картам проводят россияне.

«Количество платежей по картам уже превышает один миллиард операций в месяц и продолжает расти. Также мы отмечаем, что количество транзакций, совершаемых в интернете, растет существенно быстрее, чем в классическом offline-эквайринге», — отметили в кредитном учреждении.

Как сообщает РИА Новости, согласно рейтингу эквайеров The Nilson Report, Сбербанк провел в 2017 году году более девяти миллиардов транзакций в своей эквайринговой сети. Это шестой показатель в мире.

Кроме прочего, как заявили в пресс-службе Сбербанка России, другим трендом в сфере платежей в банке назвали интерес клиентов к QR-технологиям, а партнеров учреждения — к программам лояльности на основе big data.

Кроме прочего, констатировали в кредитном учреждении, использование в расчетах банковских карт позволяет увеличить торговый оборот и размер среднего чека в магазинах.

Автор: Константин Терехов
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