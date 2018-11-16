В Чехии велосипедистам разрешили пить за рулем

Прага, 16 ноября. Парламент Чехии разрешил велосипедистам умеренное употребление алкоголя за рулем.

Накануне в верхней палате чешского парламента, вопреки возражениям представителей министерства транспорта и министерства здравоохранения, были приняты соответствующие поправки в закон.

«Велосипедист, находясь на специальных велодорожках или автодорогах третьего класса, может управлять своим транспортным средством, если имеет в крови не более 0,5 промилле алкоголя», — сообщает пресс-служба сената.

Иначе говоря, чешским велосипедистам во время велопрогулок можно будет выпить пару бокалов вина, но не более 200 граммов, или употребить целый литр пенного напитка.

Кроме того, чешские парламентарии на том же заседании проголосовали за снижение штрафов за нарушение закона с нынешних 20 тысяч крон (около 800 евро) до 500 крон (около 20 евро).