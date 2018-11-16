Минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу — СМИ

Вашингтон, 16 ноября. Министерство юстиции США готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Информацию об этом распространила Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в столице Соединенных Штатов. При этом в американском Минюсте рассчитывают, что суд может состояться в США.

Однако источники издания не смогли уточнить, каким образом судебный процесс может пройти в Штатах, пока Джулиан Ассанж укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне.

«У нас нет сведений со стороны властей, что в отношении Ассанжа может начаться уголовный процесс. Преследование кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасающим и опасным прецедентом», — в свою очередь пояснил адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак.

Напомним, что Джулиан Ассанж укрывается в дипломатическом ведомстве последние шесть лет. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции властями Швеции в Соединенные Штаты в связи с его деятельностью в WikiLeaks.