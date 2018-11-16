Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу — СМИ

33
0 Оставить комментарий

Минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу — СМИ

Вашингтон, 16 ноября. Министерство юстиции США готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Информацию об этом распространила Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в столице Соединенных Штатов. При этом в американском Минюсте рассчитывают, что суд может состояться в США.

Однако источники издания не смогли уточнить, каким образом судебный процесс может пройти в Штатах, пока Джулиан Ассанж укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне.

«У нас нет сведений со стороны властей, что в отношении Ассанжа может начаться уголовный процесс. Преследование кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасающим и опасным прецедентом», — в свою очередь пояснил адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак.

Напомним, что Джулиан Ассанж укрывается в дипломатическом ведомстве последние шесть лет. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции властями Швеции в Соединенные Штаты в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.