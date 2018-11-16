«С такими спецпредставителями ждать чего-то хорошего невозможно»: Азаров прокомментировал заявление Волкера о выборах в Донбассе

Киев, 16 ноября. Бывший премьер-министр Украины отреагировал на заявление спецпредставителя США Волкера о выборах в ДНР и ЛНР.

Посольство США на Украине давно превратилось в генерал-губернаторство, в связи с чем назвать страну независимой — невозможно. Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-руководитель украинского правительства Николай Азаров, комментируя высказывания спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера.

«На сайте посольства США в Киеве, а если точнее сказать, генерал-губернаторства США в Украине, опубликовано заявление Волкера о том, что «бандиты» в Донбассе проводят выборы». Первое, что приходит в голову — это спросить Волкера: «Кто тебя, в общем-то небольшого клерка Госдепа, уполномочил делать такие заявления?». А самое главное: «Кто тебе дал право называть народ Донбасса – бандитами?», — пишет Азаров.

По мнению политика, следуя логике Волкера, можно признать «бандитской» и власть в Киеве, которая, как напоминает Азаров, несет ответственность за «расстрелы украинцев на Майдане, сожжение людей заживо в Одессе, обстрелы мирных жителей Донбасса и многие другие преступления».

«Яснее ясного, что с такими спецпредставителями, как Волкер, Украине ждать что-то хорошего невозможно. И чем быстрее она избавится от генерал-губернаторства и станет, наконец, независимой, тем быстрее мир и стабильность вернутся в страну», — резюмирует Николай Азаров.

11 ноября в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав и депутатов народных советов. Ранее Курт Волкер заявлял, что США не признают их результаты. Примеру заокеанских партнеров последовали страны Запада, а также Украина, срывающая все попытки мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Как сообщает телеканал «360» в Киеве пообещали ввести в отношении РФ новый пакет санкций из-за выборов в ДНР и ЛНР.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в тот момент, когда в результате госпереворота в Киеве пришло правительство, опирающееся на радикальных националистов. Новую власть не признали в Донецке и Луганске, провозгласив независимость, после чего Киев начал против ДНР и ЛНР «антитеррористическую операцию».

Конфликт в регионе пытаются урегулировать мирным путем, в чем не раз высказывала заинтересованность и Россия. Контактная группа приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор. В частности, вооруженные силы Украины практически ежедневно ведут обстрелы объектов в Донбассе.