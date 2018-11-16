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На Сахалине выявили мошенничество на сумму более чем миллион рублей

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На Сахалине выявили мошенничество на сумму более чем миллион рублей

Южно-Сахалинск, 16 ноября. В Сахалинской области выявили мошенничество на сумму более чем один миллион рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, уголовное дело заведено после проверки деятельности властей Макаровского района области по ликвидации последствий тайфуна «Джеби».

«Расследование вскрыло неправомерное расходование средств, выделенных из регионального бюджета Макаровскому району в качестве субсидии на капремонт пострадавшей плотины», — цитирует РИА Новости старшего помощника прокурора региона Тамару Журавскую.

В надзорном ведомстве уточнили, что прокурорская  проверка была инициирована после того, как местные жители длительное время оставались без водоснабжения. 

«Установлены нарушения федерального законодательства, допущенные как органами местного самоуправления, так и эксплуатирующей плотину организацией», — уточнила Журавская.

Как напоминает «Газета.ru», при прохождении тайфуна «Джеби» в регионе сильнее всех пострадал Макаровский район. Из-за повреждения дамбы без питьевой воды остались более 6,5 тысячи жителей Макарова.

Автор: Константин Терехов
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