Премьер-министр Японии заявил, что на Курилах не будет баз США

Токио, 16 ноября. Премьер-министр Японии пообещал, что в случае передачи Россией Японии двух островов Курильской гряды, на них не будет американских баз.

РФ и Япония достигли договоренности по продвижению переговоров по советско-японскому соглашению от 1956 года — об этом сообщает газета «Asahi Shimbun». Напомним, этот документ является единственным из признаваемых обеими странами. Декларация, подписанная более 60 лет назад, подразумевает передачу Японии двух островов Курильской гряды — Хабомаи и Шикотана.

Документ обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как заявил японский политик, в случае передачи островов Япония гарантирует, что на них не будут размещены военные базы США, несмотря на то, что Соединенные Штаты могут размещать их на всей территории страны в соответствии с двусторонним договором безопасности.

Отметим, ранее японская сторона не давала такой гарантии, что вызвало замедление хода переговоров с РФ. Вместе с тем, ряд высокопоставленных чиновников Японии высказывают мнение, что США могут принять решение о строительстве баз самостоятельно. Как пишет «Asahi Shimbun», Япония готова начать параллельный переговорный процесс с Соединенными Штатами по этому вопросу.

«Газета.ру» сообщает, что Владимир Путин заявил о готовности работать с Японией.

«Мы возобновили диалог с нашими японским партнерами именно на основе декларации 1956 года, именно об этом нас просили наши японские партнеры…», — заявил Путин.

По мнению экспертов, признание Синдзо Абэ необходимости решения вопроса на основе Совместной декларации стало существенной уступкой со стороны Японии, которая на протяжении десятков лет настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир как условии для заключения мирного договора.