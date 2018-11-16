Facebook планирует создать независимый орган для борьбы с плохим контентом

Вашингтон, 16 ноября. Компания Facebook планирует создать независимый орган, который будет помогать социальной сети бороться с неприемлемым контентом.

Размышлениями на тему поделился с подписчиками на своей странице в соцсети руководитель корпорации Марк Цукерберг, который уточнил, что ведомство будет рассматривать жалобы пользователей Facebook, возникающие в связи с удалением публикаций.

«В следующем году мы планируем создать новый способ обжалования решений по контенту в независимом органе, решения которого будут прозрачными и обязательными к выполнению», — пояснил Цукерберг.

При этом руководитель социальной сети отметил, что компания находится на ранней стадии разработки проекта и пока неизвестно, кто именно будет входить в независимый орган, сообщает «Газета.ru».