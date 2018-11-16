Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Facebook планирует создать независимый орган для борьбы с плохим контентом

45
0 Оставить комментарий

Facebook планирует создать независимый орган для борьбы с плохим контентом

Вашингтон, 16 ноября. Компания Facebook планирует создать независимый орган, который будет помогать социальной сети бороться с неприемлемым контентом.

Размышлениями на тему поделился с подписчиками на своей странице в соцсети руководитель корпорации Марк Цукерберг, который уточнил, что ведомство будет рассматривать жалобы пользователей Facebook, возникающие в связи с удалением публикаций.

«В следующем году мы планируем создать новый способ обжалования решений по контенту в независимом органе, решения которого будут прозрачными и обязательными к выполнению», — пояснил Цукерберг.

При этом руководитель социальной сети отметил, что компания находится на ранней стадии разработки проекта и пока неизвестно, кто именно будет входить в независимый орган, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.