«Предатели украинского народа»: Азаров рассказал о людях, виновных в отключении тепла на Украине

Киев, 16 ноября. Бывший председатель украинского правительства Николай Азаров рассказал о людях, виновных в отключении тепла на Украине.

Размышлениями на тему экс-премьер-министр поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, добавив в пост фотографию членов национальной комиссии по вопросам ЖКХ.

«Украинцы должны знать преступников в лицо. Посмотрите внимательно на эту фотографию. На ней изображены предатели интересов украинского народа. Это те люди, которые дали право НАК «Нафтогаз» отключать целые города от тепла», — написал Азаров.

Как пояснил бывший председатель правительства Украины, изображенные на фотографии люди — члены Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Эти люди — протеже Порошенко. Где это видано, чтобы в XXI веке в самом центре Европы Порошенко и Co совершали настоящие преступления против человечности (по-другому его действия и действия его ставленников не назовешь) и оставались совершенно безнаказанными?» — вопрошает Николай Азаров.

Как напоминает «Газета.ru», ранее бывший экс-премьер прокомментировал доклад о том, что Украина признана самой бедной в Европе страной, написав, что страну по экономическим показателям обогнала даже Молдова.

При этом Николай Азаров отметил, что в бездействии и дилетантстве расписался сам президент Украины Петр Порошенко, не обещая как-то исправить сложившуюся ситуацию.