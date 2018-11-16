Приветствие Путина передал королю Бахрейна глава Чеченской Республики
Манама, 16 ноября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал королю Бахрейна Хамаду бен Иса Аль Халифу приветствие от имени президента России Владимира Путина.
Об этом руководитель северокавказской республики написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», уточнив, что прилетел в Бахрейн по приглашению местных властей.
«Король выразил признательность Владимиру Владимировичу за его политическую позицию в отношении исламского мира. Он подчеркнул, что авторитет нашего национального лидера способствуют улучшению международной обстановки», — написал Кадыров.
При этом глава Чечни добавил, что Хамад бен Иса Аль Халиф отметил, что именно Россия и ее лидер Владимир Путин играют ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии.
Добавим, что Рамзан Кадыров пообщался с королем Бахрейна на авиасалоне BIAS-2018, где, в том числе, осмотрел с монархом российский самолет, пишет «Газета.ru».