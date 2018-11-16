Новое высокотехнологичное оружие испытали в КНДР — СМИ

Пхеньян, 16 ноября. Южнокорейские средства массовой информации сообщили о том, что на территории КНДР проведены испытания нового «высокотехнологичного оружия».

Так, по данным агентства Yonhap, на испытаниях лично присутствовал северокорейский вождь Ким Чен Ын, который поздравил военных специалистов с успешным завершением тестов.

Впрочем в деталях, что это за «высокотехнологичное оружие», средства массовой информации Республики Корея рассказать не смогли, ограничившись фразой, что разработки шли в течение нескольких лет.

«Испытания высокотехнологичного тактического оружия были проведены успешно, с полным соответствием в отношении его передовых показателей», — процитировали журналисты Южной Кореи сообщенияецентрального телевидения КНДР.

Как напоминает «Газета.ru», в июне президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран.