В США переложили на РФ ответственность за ДРСМД

Вашингтон, 16 ноября. В Госдепе США заявили, что ответственность за сохранение договора о ракетах средней и малой дальности лежит на российской стороне.

Россия полностью ответственна за сохранение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), поскольку, якобы, «нарушает его уже пять лет». Об этом заявила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. По словам Томпсон, РФ «должна вернуться в рамки договора», а США в данном случае лишь выступают стороной, озабоченной проблемами безопасности в мире.

«Мы сделали предупредительный выстрел, если хотите. Мяч на их стороне. Они должны вернуться в рамки договора. Мы этого не наблюдаем… Президент ясно сказал: мы будем отстаивать то, что хорошо для американского народа. Мы больше не будем терпеть нарушения Россией договора», — заявила Томпсон.

Как отметила дипломат, в России «не реагируют на предупреждения» и не признают, что нарушают ДРСМД.

«Они продолжают производить (ракеты) SSC-8, они продолжают размещать их, они продолжают испытывать их», — сообщила замгоссекретаря.

Отметим, что МИД РФ, в свою очередь, неоднократно уличал Вашингтон в нарушении ДРСМД. Так, США разместили установки, способные производить пуски ракет типа «Томагавк», на территории Румынии и Польши.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД, а также продолжит наращивание ядерного потенциала, пока остальные страны «не придут в себя». Трамп подчеркнул, что это решение адресовано, в первую очередь, России и Китаю.