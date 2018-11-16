Главный психиатр Минздрава заявил, что оружие и водительские права должны быть доступны с 21 года

Москва, 16 ноября. Главный психиатр российского министерства здравоохранения заявил, что оружие и водительские права в России должны быть доступны с 21 года.

С заявлением на тему Зураб Кекелидзе выступил во время интервью для ТАСС, таким образом поддержав озвученное ранее предложение заместителя Росгвардии Сергея Лебедева.

«Я это поддерживаю. В Росгвардии знают, что такое оружие, и они наиболее правильно и ответственно относятся к этому, что это не игрушка и это не игра в интернете», — пояснил директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

Зураб Кекелидзе уверен, что молодые люди и девушки психологически и биологически созревают только к 21 году.

«До 21 года у человека инстинкт самосохранения не работает. У него нет чувства опасности, поэтому он не чувствует и недостаточно внутренне ощущает, я даже сказал бы, не осознает, к чему это может привести», — пояснил главный психиатр Минздрава РФ.

И именно по этой причине, уверен специалист, в России также до 21 года надо увеличить порог получения водительских прав, передает «Ридус».