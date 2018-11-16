«Украина не выстоит»: в Киеве спрогнозировали итоги войны с Россией

Киев, 16 ноября. Бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил, что украинская армия «просто не выстоит» в случае полномасштабного военного конфликта с РФ.

Украинская армия способна лишь «статично держаться» против ополченцев Донбасса, а военные расходы Киева — неэффективны. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший руководитель украинской Службы безопасности Игорь Смешко.

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске», — отметил Смешко.

По словам эксперта, Киев прекрасно понимает, что если РФ начнет полномасштабную военную операцию с применением ВВС и других современных вооружений, то «Украина просто не выстоит».

Экс-глава СБУ высказался и о военном бюджете страны, отметив, что главная его проблема — непрозрачность.

«В США на оборону выделяются лишь 1,5-2% ВВП, а на сайте американского конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги «до последнего цента», тогда как в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3%, но неизвестно, на что они тратятся», — заявил Игорь Смешко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что военные расходы Украины в 2019 году запланированы в 5,36% от общего объема бюджета страны. Однако, буквально на днях министр обороны страны сообщил, что этих средств недостаточно и необходимо пересмотреть расходы «на оборону» в пользу увеличения.

На что пойдет «увеличение» — пока неясно. Но здесь стоит вспомнить историю с закупкой для украинской армии санитарных автобусов «Богдан», акции производителя которых, по некоторым данным, могут принадлежать президенту Украины Петру Порошенко. «Богданы» были поставлены военным без испытаний и вышли из строя уже через несколько месяцев, после чего производитель отказался ремонтировать их по гарантии.

Впрочем, подобные провалы в оборонной промышленности типичны для современной Украины — страны, которая во времена СССР обладала исключительным технологическим потенциалом. Сегодня на Украине не могут создать даже полноценный миномет — а на испытаниях опытных образцов гибнут люди. Порошенко с гордостью заявляет о реактивных системах залпового огня, способных поражать цели «на расстоянии до 35 километров», тогда как современные образцы, в том числе, российские, отправляют реактивные снаряды на 100-120 километров.

Как сообщает телеканал «360», секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил об успешных испытаниях украинской крылатой ракеты, которая способна поражать цели на расстоянии до 200 км и может уничтожать «стратегические мосты». Эксперты назвали это заявление «очередным бахвальством», которое используется чтобы «успокоить население».

Напомним, Киев продолжает сотрясать оружием, обвиняя Москву во вмешательстве во внутренние дела на Украине, включая участие ВС РФ в конфликте в Донбассе, ведение «гибридной войны» и шпионаже. Обвинения при этом не сопровождаются сколько-либо весомыми доказательствами. В РФ неоднократно отмечали, что не заинтересованы в эскалации конфликта на Украине и рассчитывают на добрососедские отношения и решение всех спорных вопросов исключительно мирным путем.

