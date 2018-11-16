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Потребительская корзина в России будет пересмотрена в 2021 году

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Потребительская корзина в России будет пересмотрена в 2021 году

Москва, 16 ноября. Состав потребительской корзины в России будет пересмотрен в 2021 году.

О планах правительства на ближайшие несколько лет в интервью «Российской газете» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что подобные мероприятия будут проведены во всех регионах страны.

«Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания», — пояснила заместитель председателя правительства России.

В планах российского Кабмина — увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов, но при этом снизить объемы хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров.

Как напоминает «Ридус», ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что в России ожирением страдает каждый седьмой мужчина и каждая четвертая женщина.

Автор: Константин Терехов
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