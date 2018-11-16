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Голикова рассказала, сколько людей в России страдают ожирением

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Голикова рассказала, сколько людей в России страдают ожирением

Москва, 16 ноября. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян страдает ожирением.

Размышлениями на тему вице-премьер поделилась в интервью «Российской газете», добавив, что в нашей стране данные показатели далеко не самые плохие, однако настораживают.

«На данный момент ожирением в России страдают 14% мужчин и 26%женщин. Понятно, что по разным категориям возрастов это выглядит по-разному», — рассказала заместитель председателя правительства.

По словам Голиковой, в правительстве подготовлен ряд мер, направленных на борьбу с этим явлением. В стране будут проводиться проверки качества продуктов питания, а также улучшен контроль за рационами питания в школах и больничных учреждениях, передает «Ридус».

Автор: Константин Терехов
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