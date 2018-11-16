Продукты в российских магазинах пометят спецзнаками с информацией о качестве

Москва, 16 ноября. Продовольственные товары в России будут снабжать специальными знаками с дополнительной информацией о качестве этих товаров. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На продуктах появятся специальные идентификационные знаки, которые позволят оценивать их качество. К 2024 году мы планируем, что примерно 30 миллионов россиян получат дополнительную информацию по качеству продуктов питания», ― приводит ее слова «Российская газета».

Голикова рассказала, что созданием реестра по контролю качества товаров будет заниматься Роспотребнадзор. Специалисты ведомства проведут оценку состава продуктов, распространяемых в магазинах всех регионов страны. Итоговая информация будет публиковаться на сайте Роспотребнадзора.

Чтобы обеспечить Роспотребнадзор мощностями по проведению данное серии экспертиз, бюджет в ближайшие три года будет выделять средства для оснащения лабораторий ведомства дополнительным оборудованием, пишет «Газета.ру».