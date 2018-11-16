Американские СМИ заявили, что сравнивать F-22 и Су-57 некорректно

Вашингтон, 16 ноября. Сравнивать российский истребитель пятого поколения Су-57 с его американским аналогом F-22 Raptor некорректно, так как российская машина еще не стоит на вооружении и не выпускается в достаточном количестве. Об этом пишет в своей статье американское издание The National Interest.

Издания пишет, что американский F-22 Raptor стоит на вооружении с 2004 года и даже якобы принимал участие в операциях на Ближнем Востоке.

«Десятка Су-57, лишь некоторые из которых, вероятно, готовы оперативно взлететь, может оказаться достаточно для спецобучения небольшого контингента пилотов. Но Россия скорее всего не сможет развернуть для продолжительных боевых действий ни один из таких истребителей», — пишет американский журнал.

Это дает основания автору статьи заявить о том, что сравнение характеристик российского истребителя с американским «едва ли имеет значение». Кроме того, аналитики из США выразили сомнение в том, что Су-57 превосходит F-22 Raptor в маневренности.

Отметим, что американское издание заявило о том, что американский истребитель пятого поколения якобы выполняет ежедневные боевые задачи, однако в открытых источниках нет ни одного подтверждения того, что этот самолет действительно участвовал в воздушных боях или применялся хотя бы для нанесения авиаударов.

Напомним, что F-22 Raptor является первым в мире истребителем пятого поколения. Его производство началось в 1997 году, а завершилось – в 2011. Компания Lockheed Martin выпустила 195 машин, 187 из которых были серийными.