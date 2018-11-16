В МВФ признали Крым частью России

Москва, 16 ноября. В очередном обзоре европейской экономики, выпущенном Международным валютным фондом, данные по Севастополю и Крыму приведены в составе общероссийской статистике.

В ноябре увидел свет очередной обзор, подготовленный Международным валютным фондом — в нем приводится анализ состояния европейской экономики. Примечательно, что эксперты МВФ впервые рассматривают Крым и Севастополь как часть России.

«Данные по Крыму посчитаны в составе общероссийских», — особо подчеркивается в обзоре.

Как отмечают специалисты, в МВФ учитывают значимость крымского полуострова для экономики континента, поэтому учитывают его реальные, а не декларируемые рядом политиков позиции. Это — типичная ситуация в мировой практике, когда бизнес признает очевидное вопреки политической риторике.

К примеру, деловые круги уже давно закрывают глаза на споры между Тайванем и материковым Китаем. Несмотря на непризнание большинством стран мира независимости острова Тайвань, он считается отдельным государством, поскольку имеет весомое значение для мировой экономики.

Таким же образом и Крым — часть России, и для бизнесменов это не политическое заявление, а констатация факта.

Как ожидают эксперты, на Украине на действия МВФ могут отреагировать бурно. Впрочем, стоит помнить, что Киев находится в серьезной материальной зависимости от Международного валютного фонда и настолько нуждается в его кредитах, что задрал цены на газ для собственного населения в самом начале отопительного сезона.

Между тем, в Крым приезжают все больше иностранцев, среди которых и политики, и общественники, и обычные туристы. Так, всемирно известный испанский путешественник Альваро де Маричалар заявил, что его очень удивило то, как быстро развивается Крым. Член Королевской морской академии в настоящее время находится на полуострове.

«Крым сейчас развивается. Я был очень удивлен и рад, когда увидел прекрасный аэропорт, увидел, что строятся новые дороги. Я думаю, что Крым очень важен и нужен для России и Европы в целом», — отметил Маричалар.

Впрочем, в Киеве признавать очевидное по-прежнему не желают. Так, накануне пограничная служба Украины задержала 15 судов за то, что они заходили в порты на территории Крыма. В ответ на это, как сообщает «Газета.ру», в Совфеде РФ пригрозили Киеву полным закрытием Азовского моря.

Вместе с тем, как и в случае с МВФ, политика и здесь идет вразрез с бизнесом — украинские власти официально признают, что на полуострове работают заводы и организации, которые принадлежат гражданам Украины, и закрывать их никто не собираеться. Любопытно, что речь идет не только об украинских бизнесменах, но и о депутатах Верховной рады.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам всенародного референдума — за воссоединение с РФ проголосовали около 95% крымчан, большинство из которых не устраивали результаты госпереворота на Украине. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что процесс воссоединения был демократическим и полностью соответствовал уставу ООН и международному законодательству.