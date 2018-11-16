Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Киеву не удастся наказать Крым

Нью-Йорк, 16 ноября. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинским властям не удастся наказать крымчан за их выбор в пользу присоединения к России.

В четверг в третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН прошли слушания, посвященные предложенной Украиной резолюции, указывающей на некие «нарушения прав человека» в Крыму. В Киеве заявили, что документ был подготовлен для «защиты прав и свобод украинских граждан».

Отметим, что, несмотря на принятие резолюции, большинство членов ООН воздержались от голосования за или против нее. Так, воздержавшихся было 77, тогда как «за» отдан 71 голос, еще 55 проголосовали против.

Как отмечает телеканал «360», в числе поддержавших документ — большинство стран Европы, а также Соединенные Штаты Америки.

Ожидается, что резолюцию рассмотрят на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Между тем, зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинские власти не смогут наказать крымчан за их выбор, которые они сделали в пользу России.

«Авторы упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируя терминами «аннексия», «оккупация». Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Россией. Вот только Россия на эту войну так и не явилась, никто в России не собирается враждовать с украинским народом. Наказать население Крыма за его выбор в пользу России не получится», — заявил Кузьмин.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Однако Украина и ряд стран Запада волеизъявления крымчан так и не признали. В свою очередь, Москва неоднократно обращала внимание, что Крым стал российской территорией в результате демократического процесса, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.