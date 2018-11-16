Глава МИД Украины попросил США усилить санкции против РФ

Вашингтон, 16 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Вашингтоне, заявил, что США должны сохранить действующие санкции против РФ и даже усилить их. Также выступил с очередной порцией критики в отношении правительства России.

В своей речи Климкин обвинил Россию в том, что та якобы «хочет уничтожить свободную и демократическую Украину». Он призвал американские власти сохранить и усилить действующие экономические ограничения.

Напомним, что в начале августа Белый дом принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с так называемым «делом Скрипалей». Предполагается, что второй блок санкций будет введен против РФ 27 ноября, если Москва не подтвердит Вашингтону, свою готовность не использовать химическое и биологическое оружие, а также пустит на свои объекты инспекторов ООН.

Отметим, что Россия выполнила все заключенные ею международные договоренности, уничтожив собственные запасы химического оружия. США данные договоренности до сих пор не выполнили, пишет RT.