«Слава Украине!»: киевский министр ответил на сообщения СМИ о детском лагере радикалов

Киев, 16 ноября. Украинский министр молодежи и спорта Игорь Жданов прокомментировал опубликованные в западных СМИ сообщения о детских лагерях радиколов на Украине, в которых учат обращаться с оружием и пропагандируют расизм.

Американская газета Washington Post опубликовала статью «Обучение детей убийствам в украинском националистическом лагере». По данным авторов материала, министерство молодежи и спорта финансирует радикальные националистические организации.

Во вторник телеканал Euronews показал сюжет о том, что украинские националисты организовали в Тернопольской области лагерь для детей 8 — 16 лет. Радикалы обучают воспитанников стрелять из автомата Калашникова, а также внушают им том, что можно убивать жителей ДНР и ЛНР. Телеканал также подчеркивал, что деятельность лагеря финансируется ведомством.

Жданов на своей странице в Facebook сообщил, что был «неприятно удивлен» сообщениями западных СМИ. По его словам, информация о лагере в Тернопольской области «откровенно ложная».

Жданов подчеркнул, что его ведомство «не финансировало и не финансирует общественные организации». При этом он подтвердил, что в 2018 году из бюджета ведомства было выделено 4 млн гривен (об этой сумме шла речь в СМИ). По его словам, средства выделялись на поддержку проектов общественных организаций, которые «так или иначе связаны с темой национально-патриотического воспитания».

Конкурсная комиссия, по его словам, в этом году выбрала 30 проектов 19 общественных организаций.

«При рассмотрении проектов конкурсная комиссия анализирует их в том числе на наличие в них проявлений ксенофобии и дискриминации. В конкурсе не участвовала ни одна организация, в отношении которого есть факты противоправной деятельности, в том числе на почве ксенофобии», — заверил Жданов.

«Мне жаль, что уважаемые издания «повелись» на горячую вроде тему, не проверив факты. Но, с другой стороны, эта статья и подобные ей является косвенным подтверждением того, что национально-патриотическое воспитание в Украине действительно крепнет. Потому-то очень нервничают из-за того, что молодые граждане Украины становятся более сознательными, изучают свою историю, осознают вызовы, которые возникают перед нашим государством», — подытожил Жданов.

При этом свой пост он завершил словами «Слава Украине!». Напомним, данный лозунг с ответом «Героям слава!» являлся приветствием между членами запрещенных в РФ Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА1) весной 1941 года. Однако теперь он признан официальным воинским приветствием на Украине.

Отметим, сообщениями о лагерях для юных националистов заинтересовалась Организация Объединенных Наций. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила, что специалисты международной организации вскоре проверят факты, озвученные в СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.