Киев, 16 ноября. Военно-спортивные соревнования войдут в число мероприятий, которыми в Киеве отметят очередную годовщину «майдана».

Киевские власти сочли, что для украинских школьников будет полезно отметить годовщину «евромайдана» стрельбой. Так, среди тематических мероприятий, посвященных так называемой «революции достоинства», запланированы военно-спортивные соревнования среди учащихся образовательных учреждений Киева.

Как сообщают в киевской городской государственной администрации, работа с молодежью в рамках празднования очередной годовщины государственного переворота началась с проведения тематических фотовыставок «Блокпост памяти». Кроме того, запланировано проведение тематических уроков, воспитательных часов, бесед, встреч подростков с участниками «евромайдана».

«Также организуют возложение цветов к памятным знакам, мемориальным доскам, местам захоронений погибших. Среди учебных заведений Киева проведут городские военно-спортивные соревнования по огневой подготовке «Снайпер столицы-2018», — говорится в сообщении городской администрации.

Специалист отдела внешкольного образования киевского исполкома Сергей Мельник пояснил, что в «Снайпере столицы» примут участие школьники и студенты профессионально-технических училищ.

«Соревнование состоит из теоретического и практического этапов. На практическом этапе дети стреляют из пневматических винтовок, разбирают макет автомата Калашникова и на скорость снаряжают магазин автомата», — пояснил Мельник.

Напомним, в ноябре 2013 года правительство Украины заявило о приостановке процесса евроинтеграции за неделю до планировавшегося подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ на этот шаг оппозиционные силы в Верховной раде заблокировали работу парламента, а на киевской площади Независимости начались массовые демонстрации, продлившиеся в течение последующих трех месяцев и получивших название «евромайдан». Позднее протестующие вступили в открытое противостояние с правоохранительными органами, создав вооруженные «силы самообороны».

20 февраля 2014 года на Институтской улице в Киеве неопознанная группа снайперов открыла стрельбу по толпе, в результате чего погибли 53 человека. Позднее в МВД Украины возбудили по данному факту уголовное дело, расследование по которому до сих пор не завершено.

В результате «евромайдана» к власти на Украине пришли антироссийские силы, которые предпринимают все усилия, чтобы обострить отношения с РФ. Впрочем, не получили лучшей жизни в интеграции с Европой и сами украинцы — через три года после «майдана» ситуация в стране близка к катастрофической.

«Газета.ру» приводит слова действующего депутата Верховной рады Ольги Богомолец — политик полагает, что одним из наиболее негативных последствий Майдана стали приближенные к власти олигархи, которые с помощью псевдопатриотизма грабят украинцев.

«Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются», — полагает Богомолец.

Между тем, городские власти Киева начали демонтаж мемориала погибшим во время «евромайдана» — в генеральной прокуратуре Украины заявили, что не могут завершить расследование по «делу о снайперах», пока временный мемориал не будет перенесен в другое место.