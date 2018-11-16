Киев увидел «вмешательство в выборы» в словах Путина о новых властях Украины

Киев, 16 ноября. Слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы работать с «любыми новыми украинскими властями» были расценены администрацией украинского президента Петра Порошенко как «вмешательство» в избирательный процесс.

«Сегодняшнее заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс на Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась», ―заявил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Он добавил, что вопрос о власти на Украине будет решаться «украинским народом».

Напомним, что в ходе пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита российский лидер Владимир Путин выразил готовность работать с любыми властями Украины, которые возглавят страну после выборов. Он подчеркнул, что у ситуации вокруг Донбасса может быть только мирное решение и выразил надежду, что новые власти Украины будут выполнять минские соглашения. Также Путин выразил свое разочарование тем фактом, что действующие украинские власти не проявляют желания к реализации минских соглашений.