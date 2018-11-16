Венгрия не надеется наладить отношения с Украиной при нынешних властях

Будапешт, 16 ноября. При действующей власти отношения с Украиной вряд ли улучшатся, с нынешним руководством страны соглашения достичь нельзя, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Выступая на форуме венгерской диаспоры в Будапеште, Орбан заявил, что с нынешним украинским руководством «невозможно достичь соглашения». При этом он выразил надежду, что ситуация может измениться после выборов президента, которые должны состояться в следующем году. Он также отметил, что Будапешт уже ведет переговоры с «потенциальными победителями».

Орбан выразил мнение, что если Киев не восстановит дружественные отношения с Венгрией, Украина не сможет рассчитывать на вступление в НАТО или ЕС.

Отношения между Венгрией и Украиной обострились после ряда скандалов. Осенью 2017 года Киев принял закон об образовании, который значительно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Согласно закону, уже с 2020 года преподавание будет вестись исключительно на украинском языке.

Ситуация усугубилась после истории с выдачей паспортов Венгрии в Закарпатской области Украины, где проживает значительное число этнических венгров. «Паспортный скандал» вызвал бурю негодования среди украинских политиков.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Киев опасается повторения так называемого крымско-донбасского сценария в Закарпатье. По мнению украинских политиков, ряд территорий в регионе могут отделиться и перейти к Венгрии.

Отметим, что проживающие в Закарпатье этнические венгры критикуют украинские власти. Местные жители рассказывают, что вся инфраструктура появилась в Закарпатье еще в 1990-е годы благодаря Венгрии, а за постсоветский период Киев не построила в регионе ни поликлиник, ни школ, ни садиков, ни дорог.

В середине октября стало известно, что Венгрия предложила Украине подписать соглашение о взаимной защите нацменьшинств, сообщали «Известия». По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, обсуждение проекта может начаться уже в начале декабря на министерском заседании ОБСЕ в Милане.