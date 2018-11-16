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Планы Киева по созданию базы ВМС в Азовском море опасны ― Карасин

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Планы Киева по созданию базы ВМС в Азовском море опасны ― Карасин

Москва, 16 ноября. Планы Киева по созданию военно-морской базы на побережье Азовского моря в Бердянске, а также проведение военно-морских учений в регионе нагнетают ситуацию в регионе. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Заявление Киева относительно намерений создать в Бердянске военно-морскую базу, их периодические военно- морские учения, которые перекрывают зону Азовского моря, имеют место, это подтверждено. Поэтому ситуация опасная, и нагревается она Киевом», ―заявил Карасин.

Напомним, что Киев убежден в необходимости создания военно-морской базы в Азовском море для борьбы с «российской минной угрозой». Федеральное агентство новостей ранее приводило комментарий военный обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, назвавшего подобную инициативу «военным маразмом».

Автор: Антон Зарубин
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