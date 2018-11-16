Германия разгромила сборную России на своем поле

Лейпциг, 16 ноября. Сборная Германии не оставила шансов российским футболистам в ходе контрольного матча в Лейпциге.

Футболисты сборной России всухую уступили Германии в контрольном матче, который прошел накануне на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Четырехкратные чемпионы мира открыли счет уже на восьмой минуте, когда Лерой Сане, получив передачу от Гнабри, в касание пробил в левый угол. Россияне замкнулись в обороне, пытаясь играть на контратаках, но каждый раз попытки перехватить инициативу разбивались о защиту германской сборной.

Уже на 25-й минуте счет на табло изменился снова — Зюле смог забить с углового, после чего сборная РФ начала рисковать и открываться чаще.

Риск не оправдал себя — распечатать ворота немцев так и не получилось, а под занавес первого тайма сборная Германии отличилась еще раз. Гнабри вышел один на один с Лунёвым и реализовал момент. На перерыв команды ушли со счетом 3:0, который сохранился до конца встречи.

Второй тайм подарил россиянам несколько голевых моментов, но подкачала реализация. Так, Ионов пробил мимо ворот, оставшись один на один с голкипером немцев.

Болельщики сборной России занервничали — один из них даже выбежал на поле с триколором, но и это не помогло. Итог встречи в Лейпциге — убедительная победа германской сборной.

Впереди у россиян ключевая встреча со Швецией, которая состоится во вторник, 20 ноября.