Цукерберг запретил руководству Facebook пользоваться iPhone

Нью-Йорк, 16 ноября. Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг распорядился, чтобы топ-менеджеры использовали только смартофоны с операционной системой Android. Данное решение де-факто означает запрет на использование iPhone. Об этом сообщает американская газета The New York Times, которая провела собственное расследование.

Издание собрало сведения от 50 нынешних и бывших сотрудников Facebook, а также государственных служащих.

Предположительно, Цукерберг отдал это распоряжение в прошлом году на волне скандала со сбором личных данных пользователей соцсети британской компанией Cambridge Analytica. Эти данные использовались для подготовки и проведения избирательной компании Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году.

В своем распоряжении Цукерберг объяснил свое требование тем, что смартфонов, использующих Android в мире больше, чем iPhone. Однако журналисты полагают, что в действительности решение Цукерберга было вызвано критическими замечаниями главы Apple Тима Кука, который раскритиковал Цукерберга за вторжение в личную жизнь пользователей.