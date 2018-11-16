Бальбек сожалеет, что в мире не замечают агрессивного поведения Украины на море

Москва, 16 ноября. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек выразил сожаления, что международное сообщество не обращает внимание на агрессивное поведение Киева на море после того, как Украина задержала 15 судов в Азовском море.

Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма».

«Международное сообщество, к сожалению, видит лишь защитные действия российской стороны, агрессивное же поведение Украины, традиционно, остается за кадром», — подчеркнул Бальбек в интервью РИА Новости.

По мнению депутата, у российской стороны есть только два варианта. Либо в ответ задерживать и арестовывать «любое украинское судно, которое хоть на йоту нарушит наши законы». Либо «смиренно терпеть» украинские пощечины.

Ранее ситуацию с задержанием судов прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что Россия имеет возможность «буквально в минуты» перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. При этом он не исключил, что «подобные действия» действительно могут последовать в ответ на действия украинской стороны.

Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, задержанные суда в настоящее время находятся в портах Бердянска и Мариуполя. При этом не уточняется, если ли среди них судов российские.