Певица Ваенга попала в больницу

Москва, 16 ноября. Певица Елена Ваенга попала в больницу. Она опубликовала серию снимков в Instagram, а также виде, где ее мать и шестилетний сын танцуют в больничной палате, пока она сама сидит на кровати и играет им на гитаре.

Несколько дней назад подписчики Instagram Ваенги заметили несколько странных фотографий. На одной из них певица была изображена с закрытыми глазами, а в качестве геолокации было указано «реанимация».

«вот так выглядит умирающая боль........ жалейте только время.....и слезы детей, сем бы он не оправданывыхожу из больницы и бью тату ответственность,честь,вера, преданность, и имя сына ИВАН (орфография и пунктуация сохранены, ― Прим. ФАН)», ― написала Ваенга в качестве подписи к фотографии.

На другой фотографии была изображена тарелка с блинами, а в геометке было указано «Введенская больница».

Еще несколько постов спустя Ваенга опубликовала видео из своей больничной палаты, где она сидит на кровати и играет на гитаре. Рядом танцуют ее мать и шестилетний сын. Комментаторы отметили, что у певицы забинтована рука.