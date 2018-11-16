Москва, 16 ноября. В ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма, Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств, заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма».

«Нас буквально толкают на резкие ответные действия», — заявил Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что Россия имеет возможность «буквально в минуты» перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. При этом он не исключил, что «подобные действия» действительно могут последовать в ответ на действия украинской стороны.

Клинцевич назвал действия Киева «явным беспределом».

Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, задержанные суда в настоящее время находятся в портах Бердянска и Мариуполя. При этом не уточняется, если ли среди них судов российские.

В общей сложности на сегодняшний день украинские пограничники «взяли на контроль» около тысячи судов, которые могли заходить в порты Крыма.

Комментируя сложившуюся ситуацию, статс-секретарь, замглавы МИДа России Григорий Карасин сообщил ранее, что наращивать военную мощь в Азовском море Россия не планирует, сообщали «Известия».

Напомним, что ситуация с задержанием судов в акватории Азовского моря обострилась в марте 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» с российскими гражданами на борту. Капитану судна было предъявлено обвинение в нарушении порядка пребывания в Крыму.

После инцидента российские пограничники ужесточили контроль украинских судов. В Киеве пожаловались на нарушения со стороны российских военных, однако в ФСБ заявили, что все проверки проводятся в соответствии с международным правом.

Верховная рада 15 ноября одобрила законопроект «О прилегающей зоне Украины», который расширяет контролируемую властями Украины территорию на Черном море на 12 морских миль.

После, как сообщала «Газета.ру», официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что данный законопроект не может применяться к Азовскому морю.