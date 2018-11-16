«Не лезьте в Россию и спите спокойно»: россияне ответили на статью о превосходстве С-400 над авиацией ФРГ

Москва, 16 ноября. Россияне прокомментировали статью «Тупой меч бундесвера», опубликованную в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung. В ней речь идет о неспособности немецкого истребителя Eurofighter противостоять новейшим российским комплексам ПВО С-400 в случае «российской агрессии».

Авторы статьи указали, что отсутствие ракет типа «воздух-земля» на немецком истребители делает его беспомощным против российских средств ПВО. Отмечается, что ему не поможет даже работа в связке с многоцелевым истребителем Tornado, так как дальность ракет Tornado составляет 150 километров, а радиус действия С-400 – как минимум на сто километров больше.

Российские пользователи с удивлением отметили, что авторы статьи рассуждают о гипотетической «российской агрессии». Большая часть комментаторов заявила, что не вполне понимают, как можно использовать комплексы ПВО «для агрессии. «Не лезьте в Россию и спите спокойно», ― подвел итог один из комментаторов.

Также комментаторы напомнили, что в прошлом попытки Германии одержать победу над Россией в военном конфликте не приводили ни к чему хорошему.

Отметим, что сегодняшнее состояние бундесвера не располагает к ведению каких-либо боевых действий, тем более – масштабных наступательных или оборонительных операций. Например, из 97 боевых машин, поставленных немецкой армии в прошлом году, могут быть использованы только 38 единиц или 39% от общего числа. Руководство бундесвера объявило, что надеется довести этот показатель хотя бы до 70%.

Упомянутые в статье Frankfurter Allgemeine Zeitung также не готовы к военным операциям. В прошлом году в армию поступили четыре новых машины, но на данный момент боеспособна лишь одна. Такая же ситуация с вертолетами – из семи поступивших Eurocopter Tiger военные могут использовать лишь два.