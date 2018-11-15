Число детей в Германии сократилось на 14% за 20 лет на фоне роста числа мигрантов

Берлин, 15 ноября. Немецкое общество обеспокоенно данными статистики, согласно которым, за последние 20 лет число детей в стране сократилось на 14%. При этом наметилась еще одна тенденция: прирост населения страны за счет мигрантов.

Согласно данным статистики, в 1997 году в Германии проживало около 15,7 млн несовершеннолетних. Спустя десять лет число снизилось до 13,4 млн детей. Как сообщает «Профиль», с 19% до 16% снизилась доля несовершеннолетних в населении страны.

Некоторые изменения были заметны только с 2012 года. Прирост рождаемости наблюдался до 2016 года. Но в 2017 году число младенцев вновь снизилось, что вызывает тревогу у немецкого общества.

При этом наметилась другая тенденция: серьезный прирост населения в стране идет за счет иммигрантов. По данным Федерального статистического ведомства, к концу 2016 года количество иностранцев выросло на 6,6% до 9,2 млн человек. При этом граждан Германии стало меньше на 0,3% по сравнению с 2015 годом. В результате получилось, что доля приезжих выросла до 11,2% от общего населения страны.

Отметим, миграционный кризис 2015-2016 годов серьезно ударил не только по экономике страны, но и сказался на настроениях общества. В частности, в Германии отмечается рост националистических настроений. Массовый приезд беженцев сильно повысил статистику преступлений, и ответом на это стало недовольство коренного населения. Ранее «Известия» сообщали о самых видных объединениях сторонников белой расы в стране побежденного нацизма.