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Донбасс: Россия указала на логичность проведения выборов в ДНР и ЛНР в условиях блокады

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Донбасс: Россия указала на логичность проведения выборов в ДНР и ЛНР в условиях блокады

Брюссель, 15 ноября. Проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках логично в сложившихся условиях блокады Донбасса. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Григорий Карасин по итогам встречи с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.

По словам Карасина, он обменялся мнения со Шмид, указав на логичность проведения выборов в ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что в республики находятся в украинской блокаде и нуждаются в администрации, которая возьмет на себя руководство вопросами жизнеобеспечения.

«Выслушали позицию Евросоюза, мы не согласны с ней, но это не мешает нам сопоставлять оценки», ― добавил Карасин.

Напомним, что выборы глав ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Одновременно с ними состоялись выборы в однопалатные парламенты обеих республик.

Автор: Антон Зарубин
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