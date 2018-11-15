Донбасс: Россия указала на логичность проведения выборов в ДНР и ЛНР в условиях блокады

Брюссель, 15 ноября. Проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках логично в сложившихся условиях блокады Донбасса. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Григорий Карасин по итогам встречи с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.

По словам Карасина, он обменялся мнения со Шмид, указав на логичность проведения выборов в ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что в республики находятся в украинской блокаде и нуждаются в администрации, которая возьмет на себя руководство вопросами жизнеобеспечения.

«Выслушали позицию Евросоюза, мы не согласны с ней, но это не мешает нам сопоставлять оценки», ― добавил Карасин.

Напомним, что выборы глав ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Одновременно с ними состоялись выборы в однопалатные парламенты обеих республик.