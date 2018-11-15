Facebook отрицает, что его руководство игнорировало свидетельства «российского вмешательства»

Вашингтон, 15 ноября. Совет директоров Facebook отверг обвинения в адрес руководства социальной сети, которое якобы знало о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в США, но никак отреагировало на него. В то же время, в Facebook признали, что их реакция могла быть недостаточно быстрой.

Ранее с обвинением в адрес топ-менеджеров компании Марка Цукерберга и Шерил Сэндберг выступила газета New York Times, в одной из статей которой утверждалось, что они замалчивали «российское вмешательство».

«Предположения, что они (Цукерберг и Сэндберг) знали о вмешательстве России и пытались игнорировать его, либо пытались предотвратить расследование произошедшего, крайне несправедливы», — говорится в заявлении совета директоров.

В руководстве соцсети признали, что реагировали медленнее, чем следовало, возложив часть вины на менеджеров компании.

Напомним, что доказательств того, что РФ имеет отношения к вмешательству в американские выборы, представлено не было. В Кремле и МИД РФ неоднократно отрицали причастность России к ситуации. Неоднократно говорил об этом и сам президент России Владимир Путин.