Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Турция завершила следствие по делу об убийстве российского посла Карлова

262
0 Оставить комментарий

Турция завершила следствие по делу об убийстве российского посла Карлова

Анкара, 15 ноября. Следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова завершено, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Следователи направили обвинительное заключение в прокуратуру. После утверждения акта дело будет передано в суд.

Карлова застрелили в декабре 2016 года на открытии в Анкаре российской фотовыставки. Власти Турции сообщили, что стрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован в ходе нападения силами безопасности. 

Турция завершила следствие по делу об убийстве российского посла Карлова

Турецкие власти возложили ответственность за убийство посла на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). По уголовному делу были арестованы восемь человек, включая организаторов выставки. В апреле этого года, как сообщала «Газета.ру», в Турции был задержан экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи страны, который считается «куратором» убийцы Карлова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее сообщил, что цель убийства посла РФ в Турции — подорвать восстановление отношений между двумя странами и помешать борьбе с терроризмом в Сирии, передавали «Известия».

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.