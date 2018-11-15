Турция завершила следствие по делу об убийстве российского посла Карлова

Анкара, 15 ноября. Следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова завершено, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Следователи направили обвинительное заключение в прокуратуру. После утверждения акта дело будет передано в суд.

Карлова застрелили в декабре 2016 года на открытии в Анкаре российской фотовыставки. Власти Турции сообщили, что стрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован в ходе нападения силами безопасности.

Турецкие власти возложили ответственность за убийство посла на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). По уголовному делу были арестованы восемь человек, включая организаторов выставки. В апреле этого года, как сообщала «Газета.ру», в Турции был задержан экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи страны, который считается «куратором» убийцы Карлова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее сообщил, что цель убийства посла РФ в Турции — подорвать восстановление отношений между двумя странами и помешать борьбе с терроризмом в Сирии, передавали «Известия».