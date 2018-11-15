Сирия: более полутора тысяч беженцев вернулись из Ливана на родину

Дамаск, 15 ноября. Крупная группа беженцев из Сирии общей численностью более 1,5 тысяч человек выехала из Ливана назад на родину. По данным местных СМИ, она пересекла границу с Сирией через контрольно-пропускные пункты «Маснаа», «Эль-Абудия», и «Земрани».

Как сообщается, сирийское правительство предоставило беженцам автобусы для вывоза своих граждан на родину. На границе беженцам была оказана медицинская помощь, включая прививки от полиомиелита для детей.

По данным сирийского агентства САНА, численность граждан Сирии, желающих вернуться на родину после освобождения их населенных пунктов от террористов, продолжает расти. Беженцы благодарны сирийской армии за восстановление стабильности в стране и создание условия для возвращения мирных жителей из-за границы.

Отмечается, что среди беженцев, возвращающихся из Ливана, много молодежи призывного возраста. Всем им предоставляется амнистия, позволяющая избежать наказания за уклонение от воинской службы, если они явятся с повинной.