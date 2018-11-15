Глава СК РФ взял на контроль дело получившей ожоги школьницы из Петербурга

Санкт-Петербург, 15 ноября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование уголовного дела об умышленном причинении вреда 14-летней школьнице из Петербурга.

«Председатель Следственного комитета России взял на контроль ход расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью школьницы в Санкт-Петербург», — сообщает пресс-службе ведомства.

Сотрудники СК РФ рассмотрят все вероятные версии умышленного причинения вреда. В настоящий момент установлены все три личности, причастные к инциденту, их допросят сотрудники СК РФ.

Ранее девочку госпитализировали с сильными ожогами головы и конечностей. По данным следствия, в квартире с девочкой находились еще три подростка. Они облили пострадавшую горючей жидкостью и подожгли. С полученными травмами девочку отнесли к станции скорой помощи и бросили у дверей.