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Глава СК РФ взял на контроль дело получившей ожоги школьницы из Петербурга

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Глава СК РФ взял на контроль дело получившей ожоги школьницы из Петербурга

Санкт-Петербург, 15 ноября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование уголовного дела об умышленном причинении вреда 14-летней школьнице из Петербурга.

«Председатель Следственного комитета России взял на контроль ход расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью школьницы в Санкт-Петербург», — сообщает пресс-службе ведомства.

Сотрудники СК РФ рассмотрят все вероятные версии умышленного причинения вреда. В настоящий момент установлены все три личности, причастные к инциденту, их допросят сотрудники СК РФ.

Ранее девочку госпитализировали с сильными ожогами головы и конечностей. По данным следствия, в квартире с девочкой находились еще три подростка. Они облили пострадавшую горючей жидкостью и подожгли. С полученными травмами девочку отнесли к станции скорой помощи и бросили у дверей.

Автор: Софья Куликова
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