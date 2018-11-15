США назвали свои действия по отношению к ДРСМД «предупредительным выстрелом»

Вашингтон, 15 ноября. Руководство США сделало «предупредительный выстрел» применительно к договору о РСМД, дальнейшее развитие ситуации зависит от России, сообщила в четверг на телефонном брифинге заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Она добавила, что в настоящее время власти США еще не приняли окончательного решения о том, будут ли они выходить из договора о РСМД или нет.

«Мы находимся в разгаре межведомственного процесса. Не хочу забегать вперед. Знайте: все в это вовлечены и обеспечивают информацию, чтобы у президента [США Дональда Трампа] было все, что ему необходимо, дабы принять следующее решение», ― заявила Томпсон в ответ на вопрос том, когда может последовать официальное уведомление Вашингтона о выходе из ДРСМД.

Она добавила, что недавние заявления руководства США являются «предупредительным выстрелом» и подчеркнула, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от России.