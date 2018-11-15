Адвокат Кокорина намерена заявить отвод следователю

Москва, 15 ноября. Адвокат обвиняемого в хулиганстве футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что заявит отвод следователю, ведущему дело. Об этом заявила сама Стукалова, обвинив начальника следователя в «бесконтрольности и попустительстве».

«Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это», ― написала она в своей странице в Instagram.

Она заявила, что намерена заявить отвод данному следователю, а также его начальника, которого она обвинила в «бесконтрольности и попустительстве» незаконным действиям своего подчиненного.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в избиении водителя телеведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Спортсмены пробудут под арестом до 8 декабря.