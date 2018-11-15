Замерзающий город Смела остался без газа, несмотря на приказ Порошенко

Киев, 15 ноября. В украинском городе Смела с населением в 70 тысяч человек не восстановили теплоснабжение, несмотря на приказ президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает пресс-служба компании «Черкассыгаз», подача газа в город не может производиться в ночное время. Проведение работ в темное время суток опасно и противоречит законодательству. Кроме того, на объектах «Смелатехнокомунэнерго» имеются технические проблемы.

Глава компании «Черкассыгаз» Сергей Буян упрекнул местную теплоснабжающую компанию в краже газа. Он заявил о том, что компания обязана покрыть долги.

Ранее Порошенко отдало распоряжение восстановить газоснабжение в украинских городах, которые остались без тепла с приходом холодов. Глава Украины поручил в течение нескольких часов разобраться с ситуацией и восстановить теплоснабжение.

Порошенко заявил, что ответственность за случившееся якобы лежит на местных властях. Порошенко призвал правоохранительные органы установить виновных. Президент Украины добавил, что если проблема в Смеле не будет решена в течение дня, то Верховная рада назначит досрочные выборы, сменив мэра и депутатов города.

Ранее украинские власти перебросили в Смелу дополнительные полицейские формирования из-за начавшегося в городе «газового бунта». Накануне мэр Смелы Алексей Цыбко предупреждал власти страны о том, что замерзающие соотечественники могут выйти «на баррикады».

Без отопления с приходом холодов остались 12 городов Украины из-за долгов перед «Нафтогазом». Недовольные жители вышли на улицы городов. Так, в Кривом Роге горожане заблокировали вход в газоснабжающее предприятие и захватили котельные.