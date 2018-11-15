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Экономика

Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 7 ноября

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Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 7 ноября

Москва, 15 ноября. Курс доллара на Московской бирже в четверг снизился на 1,07 рублей — до 65,95 рублей.

Последний раз стоимость доллара опускалась ниже 66 рублей 7 ноября текущего года.

Курс евро по состоянию на 22.30 по московскому времени опустился до 74,78 рублей. 

Накануне эксперты отмечали, что серьезное падение цен на нефть не привело к обвалу рубля. Национальная валюта даже укрепилась по отношению к американскому доллару и евро. Как сообщала «Газета.ру», эксперты считают, что между ценами на нефть и курсом рубля теперь нет жесткой корреляции. Однако экономисты не исключают, что при серьезном обвале нефтяных котировок и введении новых строгих санкций США новый виток девальвации неизбежен. В этом случае ближайший ориентир 70-75 рублей за доллар. 

Автор: Олеся Волкова
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