Дейр-эз-Зор, 15 ноября. Число мирных жителей, погибших под ударами коалиции во главе с США по населенным пунктам Бу-Бадран и Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, возросло до 23 человек.

Как сообщает сирийское агентство SANA, ссылаясь на данные местных источников, в результате авианалета коалиции в населенных пунктах разрушено несколько домов. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Коалиция уже не в первый раз наносит удары по жилым районам в Сирии. В среду авиация коалиции нанесла удары по городам Хаджин и селению Эш-Шафаа, применив при этом кассетные бомбы.

В четверг были нанесены удары по восточному берегу Евфрата. Согласно предварительным данным, сброшенные на Сирию боеприпасы были начинены белым фосфором, который также считается запрещенным оружием.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за минувшие семь дней жертвами ударов коалиции под руководством США в провинции Дейр-эз-Зор стали свыше 40 детей.