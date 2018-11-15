Немецкие СМИ признали, что истребитель бундесвера Eurofighter бессилен против С-400

Франкфурт-на-Майне, 15 ноября. Истребитель военно-воздушных сил немецкого бундесвера Eurofighter полностью бессилен против новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». К такому выводу пришла газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

Немецкое издание указало на тот факт, что Eurofighter разрабатывался исключительно для борьбы с самолетами противника и не способен нести ракет «воздух-земля». Следовательно, он способен выполнять задания лишь в связке с многоцелевыми истребителями Tornado. Однако даже в этом случае у немецкой авиации не получилось бы вывести С-400 из строя, так как ракеты Tornado способны поражать цели на расстоянии лишь до 150 километров, в то время, как радиус поражения целей у С-400 на сто километров больше.

«Столь сложную и современную систему как С-400 невозможно вывести из строя без больших затрат и без принятия собственных потерь», — приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung мнение одного из офицеров немецких ВВС.

В опубликованной статье также отмечается, что новейшие российские системы ПВО осложняют ситуацию не только для бундесвера, но и для других стран. В частности, Израилю пришлось почти полностью отказаться от проведения воздушных операций в воздушном пространстве Сирии после поставок российский С-300 в САР. Издание отметило, что комплексы С-200 не могли отличить российский самолет разведчик от израильских истребителей, то новый комплекс в состоянии различить Ил-20 от стоящих на вооружении в ЦАХАЛ F-16. После появления в Сирии С-300 руководство Израиля уже объявило о своих планах закупить у США истребители F-35.

Напомним, руководство США вводит экономические санкции против стран, которые покупают зенитные ракетные системы С-400. Тем не менее, многие игроки на внешнеполитической арене продолжают присматриваться к российским ЗРС. Соглашения о покупке С-400 уже подписали Индия и Китай.