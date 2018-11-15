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Сирия: РФ зафиксировала нарушения режима перемирия в Идлибе и Алеппо

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Сирия: РФ зафиксировала нарушения режима перемирия в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 15 ноября. Российская сторона комиссии по перемирию зафиксировала нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб, а также в пригородах Алеппо. Об этом сообщил руководитель центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Савченко.

Савченко заявил, что несмотря на установленный режим перемирия незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации​​​.

За прошедшие сутки боевики обстреляли позиции северо-западных пригородов Алеппо, а также населенные пункты Нахшебба и Джубб-Эль-Мгара провинции Идлиб. Глава центра сообщил, что российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Шейх-Рих в провинции Хама. В ходе акции российские военные выдали 450 продовольственных наборов.

Автор: Софья Куликова
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