Москва, 15 ноября. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес решение в пользу блогера Алексея Навального по иску против России. ЕСПЧ постановил выплатить Навальному 63,7 тысяч евро за его задержания на митингах, которые якобы оказались незаконными.

Решение ЕСПЧ является откровенно политизированным, что свидетельствует о его ангажированности. При этом вердикт суда наполнен туманными юридическими формулировками. В тексте решения ЕСПЧ Навальный фигурирует как «политический активист», «лидер оппозиции», «борец с коррупцией» и «популярный блогер». Подобные эпитеты нацелены на создание политического подтекста в этом деле.

При этом «борец с коррупцией» получил условный срок по делу о хищениях имущества компании «Кировлес». Навальный выплатил более двух миллионов рублей в счет штрафа по иску «Кировлеса», таким образом, признав факт хищения.

Кроме того, 18-я статья Европейской конвенции о правах человека («Лишение свободы, нарушение права на выражение мнения и свободу собраний для политически мотивированных целей, не связанных с целями правосудия»), по которой ЕСПЧ вынес решение в пользу Навального, не является юридически проработанной, так как оценки и параметры ущемления прав на свободу собраний крайне размыты. За всю историю существования ЕСПЧ решения по этой статье принимались всего лишь 12 раз. При этом пять из них были вынесены в 2018 году.

Все это свидетельствует о лживости ЕСПЧ и ангажированности международных судов, а также об их пренебрежении собственными юридическими принципами и целенаправленной медийной «накачке» Навального для использования его персоны в целях оказать влияния на внутреннюю политику России, передает Life.ru.